РИАМО - 1 июл. В среду воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до плюс 26 градусов, местами в регионе пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается жаркая погода. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 24-26 градусов, по области - 21-26 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Как отметили синоптики, такие погодные условия редко провоцируют обострение хронических заболеваний, однако метеозависимым людям все равно стоит следить за своим самочувствием.