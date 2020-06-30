РИАМО - 30 июн. Онлайн-сезон Московской областной филармонии закончился во вторник, за сезон было подготовлено более 100 мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«За три месяца подготовлено более 600 часов просмотров на YouTube, более 100 онлайн-мероприятий, которые посмотрело более 50 тысяч зрителей», - говорится в сообщении.
Во вторник зрители могли посмотреть трансляцию музыкального спектакля для детей и взрослых «Ваня и крокодил» по сказкам Корнея Чуковского.
Показ прошел в рамках проекта «Детская филармония онлайн».
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