РИАМО - 30 июн. С 1 июля по 31 июля на портале «Добродел» пройдет онлайн-опрос «Цифровая грамотность жителей Московской области», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«Стандартом развития конкуренции предусмотрены мероприятия, направленные на повышение цифровой грамотности населения, включающей навыки и умения жителей региона работать с информацией и получать услуги при помощи цифровых устройств», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В регионе реализуется ряд проектов, направленных на развитие цифровой экономики, на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей.

Цель опроса – оценка уровня цифровой грамотности населения Московской области для определения готовности жителей к практическому использованию цифровых технологий, а также уровня их распространения.

В ходе опроса жители смогут оставить свое мнение о предпочтениях при использовании цифровых технологий, а также о необходимости повышения знаний и навыков цифровой экономики.