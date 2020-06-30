РИАМО - 30 июн. Положительную динамику по Covid-показателям на стройплощадках по сравнению с прошлой неделей показали Мытищи, Серпухов, Реутов и Волоколамский городской округ, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В Главном управлении государственного строительного надзора региона подвели итоги еженедельного рейтинга муниципалитетов по соблюдению требований Covid-безопасности на строительных объектах.

«Инспекторский состав ведомства помогает застройщикам, которые имеют низкие показатели индекса COVID-безопасности, оказывая всестороннюю методическую помощь. На прошлой неделе более 50 муниципалитетов показали стабильные показатели Covid-безопасности», - сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Он добавил, что индекс ниже 4 баллов только у Волоколамского городского округа, однако вместе с этим муниципалитет продемонстрировал динамику роста по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Гарибян напомнил, что за рейтингом Covid-безопасности можно следить в мобильном приложении «Подмосковные стройки».

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Подмосковье начнут проводить спортивные соревнования без участия зрителей. Также откроют фитнес‑центры, но с ограничениями по загрузке.

- Летние читальные залы начнут работать в парках Подмосковья со 2 июля. Также снимаются ограничения на работу библиотек.

- Свою деятельность со 2 июля могут возобновить зоопарки, этнопарки, океанариумы, зверинцы. Для этого они должны направить уведомление о готовности в комитет по туризму Подмосковья,

- Прогулки и занятия спортом без ограничений разрешат в Подмосковье с 1 июля.

- Детские сады в Подмосковье откроются 6 июля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов