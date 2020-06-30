РИАМО - 30 июн. Специалисты исключили попадание воды из Химкинского водохранилища, где произошло загрязнение нефтепродуктами, на станции водоподготовки «Мосводоканала», говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«26 июня была получена информация от руководства Московско-Окского бассейнового водного управления о загрязнении нефтепродуктами Бутаковского залива Химкинского водохранилища из коллектора ливневой канализации, эксплуатируемой МУП «Химводосток», - говорится в сообщении.

Департамент ЖКХ Москвы и АО «Мосводоканал», как ресурсоснабжающая организация, обеспечивающая жителей столичного региона чистой питьевой водой, тщательно следят за последствиями загрязнения реки Грачевка в городском округе Химки.

Была создана специальная комиссия, в работе которой приняли участие сотрудники МУП «Химводосток», ГУП «Мосводосток», АО «Мосводоканал», МЧС и администрации Химок.

Специалисты района канализационной сети №5 и Центра технической диагностики АО «Мосводоканал» также оказали помощь по определению места излива загрязняющих веществ. Всего было обследовано 5 тысяч погонных метров указанного коллектора, однако точку сброса обнаружить не удалось.

«Специалистами МЧС организовано бонновое ограждение места излива нефтепродуктов. Внутрь боннового ограждения вводится сорбент, после чего он откачивается в специальные емкости», - говорится в сообщении.

Водоснабжение столицы обеспечивается из Москва-реки на Москворецком источнике в районе поселка Рублево и поселка Раздоры, а также из Клязьминского и Учинского водохранилищ на Волжском источнике.

Химкинское водохранилище находится на расстоянии более 10 километров ниже по течению от Рублевской станции, и на расстоянии более 20 километров от водозабора Северной и Восточной станций водоподготовки – ниже по течению. Поэтому попадание воды из Химкинского водохранилища на станции водоподготовки АО «Мосводоканал» полностью исключено.

На сегодняшний день качество воды на водозаборах «Мосводоканал» и в городе соответствует всем санитарным нормам.