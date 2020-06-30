РИАМО - 30 июн. В Московской области 10 546 СНТ заключили договоры на утилизацию твердых коммунальных отходов, в 51 муниципалитете региона все СНТ заключили данные договоры, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

Всего в регионе зарегистрировано 11 207 садоводческих товариществ.

«В работе у сотрудников ведомства находится около 300 товариществ. Работа продолжается», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

На данный момент 100% договоров на вывоз мусора заключено садоводческими товариществами в городских округах Клин, Дубна, Красноармейск, Балашиха, Богородский, Черноголовка, Электросталь, Королев, Щелково, Звездный городок, Лосино-Петровский, Фрязино, Егорьевск, Бронницы, Жуковский, Люберцы, Шатура, Рошаль, Лыткарино, Котельники и других.

Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья регулярно проверяет наличие договоров на вывоз коммунальных отходов у садоводческих товариществ в регионе.

Баженов добавил, что в ходе надзорной деятельности инспекторы также проверяют наличие и содержание контейнерных площадок, соблюдение графиков вывоза мусора в данных местах.