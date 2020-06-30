РИАМО - 30 июн. По факту обнаружение тел трех подростков на чердаке многоквартирного дома в Люберцах следователи начали проверку, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«На чердачном помещении 23-этажного жилого дома в городском округе Люберцы обнаружены тела трех подростков без внешних признаков насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно прибыли следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области», - говорится в сообщении.

Специалисты незамедлительно организовали доследственную проверку. Было назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти подростков.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.