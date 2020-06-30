РИАМО - 30 июн. Две инновационные компании, производящие медицинское оборудование и системы промышленной автоматизации стали якорного резидентами технопарков Москвы, получив тем самым право на налоговые льготы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этих компаний будет снижена до 12,5% вместо стандартной ставки 17%», - говорится в сообщении.

Статус якорного резидента технопарка «Текон» присвоен компании «Текон-Инжиниринг». Предприятие выпускает не только оборудование (контроллеры, микросхемы, шкафы автоматики и другое), но и программное обеспечение для него.

Кроме того, статус якорного резидента технопарка «Элма» присвоен компании «Медицинские компьютерные системы». Предприятие специализируется на разработке и производстве высокотехнологичного диагностического и терапевтического медицинского оборудования.