РИАМО - 30 июн. За прошлую неделю в Центр управления регионом в сфере надзора за строительством поступило 201 обращение от жителей, это на 45 заявок больше, чем за предыдущий отчетный период, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

«Больше всего жителей беспокоили вопросы содержания строительных площадок, исполнения обязательств по договорам долевого участия и информирования о ходе строительства», - говорится в сообщении.

В категории «Информация о ходе строительства» поступило 58 обращений, преимущественно из Красногорска, Одинцова и Ленинского округа. По вопросу «Исполнение обязательств по договорам долевого участия» поступило 53 заявки, в основном из Раменского и Ленинского округа. Содержание строительной площадки беспокоило в основном жителей Красногорска. Всего в этой категории поступило 18 обращений.

«Тепловая карта» Центра управления регионом позволяет оперативно реагировать на запросы населения и в кратчайшие сроки исправлять недочеты.