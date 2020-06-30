РИАМО - 30 июн. В подмосковном Долгопрудном компания «Глобалхимфарм» готова реализовать проект высокотехнологичного фармацевтического производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Российская компания, специализирующаяся на разработке технологий синтеза, производстве и очистке активных фармацевтических субстанций (АФС), намерена создать в регионе предприятие по производству фармацевтических субстанций для высокоактивных лекарственных препаратов.

«Мининвест получил от инвестора запрос о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации своего инвестпроекта. Данная мера поддержки востребована среди инвесторов, которые получают возможность сократить объем начальных вложений и снизить стоимость выкупа земельного участка после завершения инвестпроекта», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

В результате реализации инвестпроекта компании «Глобалхимфарм» в Долгопрудном появится 120 новых рабочих мест.

По словам Егоровой, в прошлом году министерство заключило 12 соглашений о предоставлении земельных участков инвесторам без проведения торгов.