РИАМО - 30 июн. На территории Московской области зарегистрировано около 50 предприятий с участием австрийского капитала в сферах строительства, производства пищевых ингредиентов, пластиковых изделий и строительных материалов, торговли, число австрийских инвесторов на территории региона продолжает расти, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Австрия является ключевым партнером Подмосковья и входит в топ-10 стран-инвесторов региона. Внешнеторговый товарооборот Московской области с Австрией в 2019 году составил 259,8 млн долларов США», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Так, российско-австрийская компания ООО «Артанс» переводит производство наградной и сувенирной продукции в Подмосковье. В четвертом квартале 2020 года планируется начать строительство завода в городском округе Кашира. Объем инвестиций в проект составит около 140 миллионов рублей.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области оказывает содействие предпринимателям региона в проведении переговоров и заключении контракта с иностранными партнерами. Подробная информация размещена на инвестиционном портале Подмосковья invest.mosreg.ru.