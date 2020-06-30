РИАМО - 30 июн. В Красногорске начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов торжественно вручил ключи от новых автомобилей Renault Duster начальникам 37 территориальных отделов ведомства, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.



«Государственные инспекторы каждого из 37 территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области получили в свое распоряжение новые автомобили. Таким образом, автомобильный парк Госадмтехнадзора Московской области обновился более чем на четверть. Новый транспорт позволит существенно повысить мобильность инспекторского состава ведомства, оперативно решать задачи в сфере обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории региона», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что вручение ключей от новых автомобилей является значимым событием для сотрудников надзорного органа. За пять лет планируется провести полное обновление автопарка Госадмтехнадзора в результате поэтапного списания изношенных транспортных средств.



Обновление автопарка состоялось при поддержке губернатора Московской области в рамках Программы («Дорожная карта») по списанию и поэтапному обновлению служебного автотранспорта Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области на 2020 – 2024 годы.



Всего в распоряжении инспекторов Госадмтехнадзора находятся 140 автомобилей.