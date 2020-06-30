РИАМО - 30 июн. На территории особой экономической зоне «Кашира» выделили участок под аренду для создания завода по выращиванию атлантического лосося, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Предприятие «Аква Групп» осуществляет проект выращивания рыб лососевых пород в установках замкнутого цикла – форели радужной и серебрянки. Завод производственной мощностью 5 тысяч тонн рыбы в год будет размещен на территории особой экономической зоны «Кашира», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Объем инвестиций составит порядка 4 миллиардов рублей. Ввести завод в эксплуатацию планируется в августе 2021 года.

«В настоящее время компанией оформлен в аренду земельный участок. Проектирование первого пускового комплекса на 2,5 тысячи тонн готовой продукции в год находится на финальной стадии. Строительные работы планируется начать в 4 квартале текущего года», - сказал Разин.

Реализация данного проекта позволит создать более 100 новых рабочих мест.