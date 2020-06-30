РИАМО - 30 июн. К первому июля готовы к открытию 145 пляжных территорий и зон отдыха у воды, из них 103 муниципальных и 42 частных, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Ранее в Подмосковье планировали открыть 149 пляжей и зон отдыха у воды.

«На всех готовых к открытию пляжах был проведен анализ воды и песка. Согласно заключениям Роспотребнадзора, на 67 пляжах разрешено купаться в водоемах, а на оставшихся – только в специально оборудованных бассейнах», - говорится в сообщении.

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что важно соблюдать правила безопасности и социальную дистанцию, особенно у воды.

На пляжах региона должен соблюдаться санитарный режим: наличие разметки для соблюдения социальной дистанции, проведение дезинфекции шезлонгов после каждого использования, обработка раздевалок, душевых и туалетов не реже одного раза в день, персоналу необходимо соблюдать масочный режим, организовать продажу средств индивидуальной защиты и пункты общественного питания.

На пляжах, где купание разрешено, обязательно должны дежурить спасатели.