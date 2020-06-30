РИАМО - 30 июн. Специалисты «Мосприроды» сняли на видео, как взрослая ушастая сова кормит птенца, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Ушастые совы - ночные хищники, которые занесены в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости.

«Птенцы у ушастых сов, судя по их размеру, появились примерно два месяца назад, поэтому сейчас они уже стали слетками, то есть, вылетели из гнезда и учатся жить самостоятельно, но пока под присмотром родителей», - говорится в сообщении.

Прежде чем научиться далеко летать, совята учатся ходить и перелетать с дерева на дерево. Они уже достаточно подросли и окрепли, но охотиться еще не умеют и днем практически незаметно сидят в кронах деревьев, где их и кормят взрослые совы.

Ушастая сова — это небольшая птица, чуть крупнее голубя, с коричнево-рыжими густыми пестринами по всему телу и с полностью оперенными лапами. Те самые удлиненные перья, «ушки», из-за которых сова и получила свое название, видны на голове, когда птица спокойно сидит на ветке. В полете или в момент, когда сова напугана, она плотно прижимает их к голове.