РИАМО - 30 июн. Следственный комитет РФ завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян отца, сообщается на сайте СК России.

Согласно заключению экспертиз, двое сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий, а также руководить ими.

«В настоящее время уголовное дело в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии Хачатурян — с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера», — говорится в сообщении.

В июле 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. В августе сестры признали вину в убийстве отца.

Сестры Хачатурян нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком по телу, после чего он скончался. Девушек обвинили в убийстве по предварительному сговору, однако они рассказали, что находились в безвыходном положении – отец регулярно морально и физически над ними издевался.

Генпрокуратура пришла к выводу, что обвинение сестрам нужно переквалифицировать с убийства на самооборону. Однако позже стало известно, что СК не переквалифицировал обвинение.