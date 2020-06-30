РИАМО - 30 июн. В приемной правительства Подмосковья утвердили график приема граждан адвокатами Московской областной коллегии на июль, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, приемы граждан проводятся в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Адвокаты примут жителей 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля с 10:00 до 14:00. Предварительная запись на консультацию осуществляется по телефону: 8 (498)602-31-13 (многоканальный).

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.