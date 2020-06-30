РИАМО - 30 июн. Почти каждый день в июне подмосковным спасателям приходилось искать в лесу тех, кто не мог найти дорогу домой самостоятельно, также в лесу заблудились 12 детей и подростков, всех удалось найти, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области

С 1 по 30 июля с просьбой о помощи по телефону 112 поступило 30 обращений, а с начала 2020 года в Подмосковье граждане уже 67 раз отправляли обращения «Заблудился в лесу».

«Каждый раз такое сообщение фиксируется в системе «Единой службы спасения 112», затем поступает в региональную диспетчерскую службу, передается участковым лесничим. И на помощь заблудившимся, помимо лесничих, сразу отправляются поисковые отряды МЧС России и «Лиза Алерт», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир.

В июне почти все потерявшиеся, а это 39 человек (среди них – 12 детей и подростков), были найдены. Всем, кому это было необходимо, была оказана первая медицинская помощь. К сожалению, одной женщине помочь спасатели не успели.

Больше всего заблудившихся было в Звенигородском (девять человек), Московском учебно-опытном и Подольском (по пять человек), Истринском и Волоколамском (по четыре человека) лесничествах.

«Прогулки по лесу, поход за грибами, пикники – отдых, во время которого нельзя забывать о безопасности. Особенно, если отправляетесь в такие путешествия с детьми. К ним надо обязательно подготовиться», - отметила Казимир.

Она уточнила, что одежда ребенка должна быть ярких цветов и хорошо различима среди деревьев, желательно со светоотражающими элементами. Также у ребенка с собой должны быть свисток, бутылочка с водой и шоколадный батончик, у более старших – полностью заряженный телефон.

Кроме того, ребенку надо заранее объяснить его действия в случае, если он потеряется.

«Пообещайте, что вы не будете его ругать и расскажите, что нельзя что-либо есть или пить в лесу. Помните, что знание простых правил может сохранить жизнь», - заключила председатель комитета лесного хозяйства региона.

Как жителям Подмосковья не заблудиться в лесу>>