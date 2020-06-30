РИАМО - 30 июн. Сотрудники природоохранного фонда «Верховье» приступили к проектированию новой особо охраняемой природной территории – природного парка «Верхнерузско-Замоскворецкий», он расположится на землях Можайского городского округа и округа Шаховская, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Проектируемый природный парк будет включать ценнейшие, слабонарушенные природные комплексы лесов, ледниковых западин и долин малых рек Смоленско-Московской возвышенности,» - отметила заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

Она добавила, что эта территория обладает огромным рекреационным потенциалом и может стать одним из драйверов развития экотуризма в Подмосковье. Поэтому была поставлена задача разработать предложения по развитию туризма и созданию необходимой для этого инфраструктуры: визит-центров, экологических троп и маршрутов, смотровых и видовых площадок, мест наблюдения за дикими животными.

Планируется, что площадь будущей зоны составит около 98 тысяч гектаров.