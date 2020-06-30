РИАМО - 30 июн. В Подмосковье увеличился спрос на льготную ипотеку, всего заключено 3,5 тысячи договоров, предельный размер кредита для региона составляет 12 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Жителям Московской области уже выдано около 3,5 тысячи кредитов общей стоимостью до 12 млрд рублей. Подмосковье находится в тройке лидеров по количеству выданных кредитов по льготной ипотеке. Это не только поддержит строительную отрасль, но и даст возможность жителям Московской области воспользоваться государственной поддержкой. Надеемся, что реализация программы будет продлена указом президента», ─ сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Ставка 6,5% по ипотеке сохранится в течение всего срока кредита. Рефинансирование ранее взятого кредита по программе невозможно.

Программа действует до 1 ноября 2020 года.

Условия получения льготной ипотеки: минимальный первоначальный взнос 20%, максимальный срок по кредиту – 20 лет, покупка жилья на первичном рынке (по договору долевого участия в строительстве), предельный размер кредита для Московской области - 12 миллионов рублей.