РИАМО – 30 июн. В нескольких регионах России на предстоящих выборах в сентябре, возможно, в пилотном режиме проведут онлайн-голосование, при реализации будет учтен московский опыт, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«У нас и сейчас было только официальных открытых пять заявок, но на самом деле желающих регионов было больше, гораздо. Мы, конечно, разрабатываем меры свои. Возьмем все лучшее из московского опыта. Мы запланировали в сентябре несколько, может быть, пилотных проектов, если те регионы, которые хотели, согласятся», - сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что электронное голосование будут внедрять осторожно и аккуратно.

Во вторник в столице завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Расшифровка голосов, которые были получены с помощью онлайн-голосования, начнется 1 июля.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>