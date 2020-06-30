РИАМО - 30 июн. Бессмысленно было пытаться проголосовать дважды по поправкам в Конституцию РФ, так как списки электронного и традиционного голосования будут дополнительно проверены, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все эти попытки проголосовать два раза - бессмысленная какая-то история. Мы все равно там или там вычеркнем, когда начнется сверка списков электронного и обычного, традиционного голосований», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что в Москве около 98 тысяч электронных заявок на голосование по поправкам в Конституцию не одобрили из-за неточных данных и подозрительных телефонов.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что электронное голосование завершилось 30 июня, чтобы успеть сверить списки избирателей, проголосовавшие онлайн, с традиционным в присутствии прессы и наблюдателей, а в случае чего выявить злоумышленников.

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