РИАМО - 30 июн. Расшифровка голосов, которые были получены с помощью онлайн-голосования по поправкам в Конституцию, начнется 1 июля, в голосовании приняли участие более 1 миллиона человек, сообщил журналистам, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«У нас расшифровка на тестовом голосовании порядка 100 тысяч голосов, вернее, было 90 тысяч, она заняла семь минут. Соответственно, посмотрим, сколько будет расшифровываться миллион голосов с лишним», - сказал Костырко.

Явка онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ в столице составила более 93%.

Последний день голосования по поправкам в Конституцию - 1 июля, он является выходным днем по всей стране.

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