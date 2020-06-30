РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. В подмосковном Красногорске капитально отремонтируют 22 дома до середины сентября, сообщается в официальном Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«В Красногорске отремонтируют 22 дома. В селе Ильинское, поселках Нахабино, Отрадненское и Истра пройдут ремонтные работы капитального характера», – говорится в сообщении.

В рамках работ будут произведены замена систем горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, отмостков, желобов, ремонт входных групп и межпанельных швов.

«Подход к выбору домов был комплексный - согласно так называемому списку «малых дел», также по обращениям жителей, УК и по результатам наших обходов. В связи с урезанным финансированием выбраны самые проблемные дома. В основном, это жилье в Петрово-Дальнем», - отметила начальник управления ЖКХ администрации Красногорска Юлия Мелешкевич.

В настоящее время идет процедура выделения денег пяти управляющим компаниям, которые затем проведут конкурс по поиску подрядчиков.