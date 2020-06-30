РИАМО - 30 июн. Отключение горячего водоснабжения перенесли в Подмосковье на 2 июля, также со 2 июля электросетевые компании отменят режим технологической тишины, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Запрет на отключения был установлен, чтобы создать комфортные условия для самоизоляции граждан и таким образом уменьшить скорость распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

Отмена ограничений позволит энергетикам в полном масштабе развернуть подготовку к отопительному сезону 2020-2021, которая должна быть завершена до 15 сентября 2020 года.

Изначально начать отключение горячей воды в регионе планировали с 1 июля, однако было решено перенести начало отключения из-за проведения в этот день голосования по поправкам в Конституцию.

График отключения горячей воды в Подмосковье в 2020 году>>