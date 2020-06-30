РИАМО - 30 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города 2020 года в области архитектуры и градостроительства, в этом году экспертный совет отобрал 40 номинантов из 106 заявок, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Премия Москвы в области архитектуры и градостроительства учреждена в 2017 году, она присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства.

«Ежегодно присуждается до пяти премий в размере 1 миллиона рублей каждая за лучшие архитектурно-градостроительные решения городских объектов различного назначения. Номинантами премии могут быль любые проекты капитального строительства, получившие согласованные АГР (архитектурно-градостроительные решения) в предшествующем году», - говорится в сообщении.

Премия присуждается автору или коллективу авторов, состав которого не должен превышать трех человек. Во втором случае денежная часть премии делится между авторами поровну. За минувшие годы лауреатами премии стали 27 человек. В этом году экспертный совет отобрал 40 номинантов из 106 заявок, а лауреатами стали десять специалистов.

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортного назначения» премии удостоены трое работников ООО «Архитектурное бюро Т. Башкаева» Тимур Башкаев, Василий Патов и Денис Шитов за архитектурно-градостроительное решение «Технологической части транспортно-пересадочного узла на станции метро «Рязанская» («Нижегородская улица»). Терминала 1 и объекта обслуживания пассажиров».

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования, медицины, религиозного назначения и городского управления» премию получил гендиректор ООО «Архитектурное бюро Асадова» Андрей Асадов за архитектурно-градостроительное решение общеобразовательной школы в Троицке.

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома стандарт-класса» лауреатами стали гендиректор ООО «Архитектурное бюро Катерины Грень» Екатерина Грень и руководитель отдела архитектуры ООО «Группа компаний «Олимпроект» Оксана Суханова за архитектурно-градостроительное решение жилого дома с благоустройством территории на Бауманской улице.

Также премии удостоены гендиректор ООО «Уолл» Рубен Аракелян и главный архитектор проектов Айк Навасардян за архитектурно-градостроительное решение комплекса апартаментов на Нижней Масловке. А работников ООО «Творческое производственное объединение «Прайд» Николая Гордюшина и Елену Мызникову наградили за архитектурно-градостроительное решение Центра художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.