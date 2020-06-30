РИАМО - 30 июн. В колл-центр по онлайн-голосованию по поправкам в Конституцию РФ поступило около 30 тысяч звонков, в основном звонящие получали консультации по техническим возможностям системы, сообщил журналистам руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

«Жалоб на электронное голосование отсутствуют. У нас работал колл-центр, мы получили 30 тысяч звонков. Это были не жалобы, а запросы на консультацию. Такие как: какую нажать кнопку, не приходит СМС и другие технические сложности», - сказал Массух.

Он добавил, что сотрудники колл-центра с каждой заявкой разбирались. Случаев того, что человек не смог проголосовать из-за возникшей сложности нет.

Во вторник в столице завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня и будет проходить по 1 июля включительно.

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