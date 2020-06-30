РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Депутат Московской областной думы Павел Максимович назвал организацию процесса голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации благоприятной в сложившихся эпидемиологических условиях, сообщается на сайте администрации городского округа Подольск.

«Я хотел бы отметить организацию процесса голосования и формат, который, по моему мнению, единственно благоприятный в сложившихся эпидемиологических условиях – чтобы избежать скопления людей, соблюсти все правила безопасности, предписанные Росптребнадзором. Организовать в наше дни голосование в течение нескольких дней и в шаговой доступности – это очень важно особенно для пожилых граждан», — сказал Максимович.

По его словам, отрадно видеть, что на участки для голосования приходят как пожилые люди, которые всегда считались самой активной частью населения, так и много молодежи – ведь поправки в Конституцию одинаково важны для всех, независимо от возраста, они затрагивают самые важные аспекты нашей жизни: здоровье, семейные ценности, воспитание детей, поддержание достойной старости.

«В выходные дни я выезжал на участки для голосования, наблюдал за процедурой и видел очереди – организованные с соблюдением социальной дистанции из 5-10 человек: все это говорит о правильности и важности вносимых в основной документ страны поправок. Сам я по поручению партии «Единая Россия» сейчас много внимания уделяю именно процессу организации голосования и наблюдения за ним. Отдать свой голос за поправки я приду на свой участок завтра, 1 июля, вместе с моими близкими и призываю всех, кто еще не проголосовал, сделать это завтра обязательно» — заключил парламентарий.