РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. Обращения жителей на портал «Добродел», по которым ранее были допущены просрочки, обсудили на совещании в Центре управления регионом Балашихи, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил членам правительства региона посещать муниципальные образования и отработать вопросы хозяйственной повестки и обращения граждан. Территорию Балашихи курирует министерство культуры Подмосковья.

«В ходе совещания рассмотрели обращения жителей, по которым ранее были допущены просрочки. Представители администрации городского округа доложили об их выполнении», - говорится в сообщении.

В совещании принял участие начальник управления развития инфраструктуры и аналитической работы министерства культуры Подмосковья Олег Дядьков.