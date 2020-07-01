РИАМО - 1 июл. Со среды в Подмосковье изменились тарифы на коммунальные услуги - средний рост платы для граждан составил всего 2%, что ниже уровня инфляции (3%) и индекса, установленного федеральным правительством (4,1%), говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

В первом полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ в Подмосковье не поднималась, а показатель роста стоимости коммунальных услуг во втором полугодии является наименьшим за последние годы.

«Благодаря мероприятиям по завершению административной реформы, переходу на единые тарифы, модернизации коммунальной инфраструктуры, установлению льготных тарифов для 1 миллиона человек удалось снизить плату за коммунальные услуги – всего жителям Подмосковья будет сэкономлено 3,8 миллиарда рублей», - отмечается в материале.

Важным фактором поддержки граждан является заморозка тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами до 1 июля 2021 года и тарифов на газ на ближайшие три месяца.

Рост тарифов на электроэнергию составил 3% и не превышает уровень инфляции. В том числе сохранена скидка для жителей сельской местности и пользователей электроплит в размере 30%.

Средний рост тарифов на теплоснабжение по Московской области составил 1,7%, водоснабжение - 3,7%, водоотведение - 1,8%.

Кроме газа и мусора, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева также были заморожены нормативы на горячую воду, плата за содержание и ремонт многоквартирных жилых домов, а также во втором квартале был отменен взнос на капитальный ремонт.