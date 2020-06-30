РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Региональный оператор по обращению с отходами ООО «МСК-НТ», который обслуживает городской округ Подольск, с 6 июля возобновит прием населения в офисах, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В связи с пандемией Сovid-19 c 23 марта клиентские офисы регоператора работали дистанционно. Возобновление очного приема будет проводиться с соблюдением всех мер предосторожности. Для обеспечения безопасности и снижения рисков распространения коронавируса в общественных местах будут обслуживаться только посетители в масках и в перчатках.

«С 6 июля компания регионального оператора по обращению с отходами в Чеховском кластере возобновляет прием посетителей. Обслуживание клиентов в офисах будет проводиться только по предварительной записи по телефонам: 8 (495) 661-43-01; 8 (495) 661-06-40. На все вопросы потребителей коммунальной услуги специалисты абонентского отдела ответят в течение рабочего дня», - говорится в сообщении.

Посетителей будут принимать с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00; в пятницу с 09:00 до 15:45, обеденный перерыв с 13:15 до 14:00. Клиентский офис компании в Подольске находится на проспекте Ленина, 97.

ООО «МСК-НТ» - региональный оператор по обращению с ТКО в Чеховском кластере, куда входят городские округа: Подольск, Чехов, Серпухов, Пущино и Протвино. Компания не только предоставляет коммунальную услугу «Обращение с ТКО», но и оказывает помощь в подготовке экологической документации и в организации вывоза крупногабаритных и строительных отходов.