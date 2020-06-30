РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Первого июля в многофункциональный центр подмосковного Красногорска не будет работать, в нем можно будет только получить паспорт гражданина РФ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В соответствии с указом президента РФ от 1 июня 2020 №354 первое июля является нерабочим днем в связи с проведением всероссийского голосования о принятии поправок в Конституцию РФ.

«В этот день в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области (в том числе горокруга Красногорск – ред.) будет работать дежурное окно для выдачи оформленных паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России стартовало 25 июня. На территории Красногорска работают 118 участковых избирательных комиссий. Первого июля, в общероссийский день голосования, проголосовать можно с 08:00 до 20:00.