РИАМО - 30 июн. Хакерам, которые смогут взломать онлайн-систему голосования по поправкам в Конституцию РФ, обещали выплатить 2 миллиона рублей, система так и не была взломана, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Привлекли хакеров, которые пытались взломать эту систему, пытались нарушить ее работу. Более того, мы пообещали 2 миллиона рублей тем, кто взломает систему. Но так как никто не сломал, отдали деньги разработчикам», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что во время голосования были попытки взломать систему и провокации. Но ни одна из них не увенчалась успехом.

Явка онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ в столице составила более 93%.

Последний день голосования по поправкам в Конституцию - 1 июля, он является выходным днем по всей стране.

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