РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Жители подмосковных Люберец 1 июля могут принять участие в спортивных тренировках на портале «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В среду, 1 июля, на портале «Живу спортом» состоятся очередные тренировки в Zoom-формате. В 10:00 начнется тренировка по общей физической подготовке для взрослых»,- говорится в сообщении.

Также в 10:00 стартует занятие по йоге. В 10:00 и в 14:00 состоится тренировка по общей физической подготовке для детей. В 11:00 стартует тренировка по «Активному долголетию». В 14:00 и 19:00 начнется пилатес. В 19:00 начнется кроссфит.

Любой житель городского округа Люберцы может присоединиться к занятиям. Для этого необходимо выбрать тренировку из расписания, зарегистрироваться на портале: живуспортом.рф, получить уникальную ссылку на Zoom-тренировку, подключиться согласно расписанию к Zoom-конференции и приступить к тренировке.

Занятия проходят в трех возрастных категориях: дети, взрослые, активное долголетие (55+).

Проводят тренировки чемпионы России, мира и Европы по разным видам спорта, действующие члены сборной России и квалифицированные инструкторы.