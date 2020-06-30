РИАМО - 30 июн. Явка онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве составила более 93%, такая высокая цифра обусловлена многими факторами, например, отъездом избирателей на дачи или опасение заражения Covid-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«От 20% до 25% москвичей не проживает в том районе, где они зарегистрированы. А в день голосования ездить в другой район совсем не хочется. Во-вторых, в летний период достаточно много людей уезжают на дачу. Эти люди тоже выпадают из возможности проголосовать на участке. Большое количество уехало в отпуска», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что некоторые из избирателей выбрали дистанционное голосование в связи с тем, что опасались выходить на улицу из-за коронавирусной инфекции.

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