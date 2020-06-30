РИАМО - 30 июн. В городском округе Электросталь Московской области объявили электронный аукцион на право заключения договора аренды на 9 лет земельного участка площадью 3 405 квадратных метров в поселке Фрязево, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Доступ на земельный участок, который расположен в 500 метрах от Московского малого кольца, свободный, так как его территория не огорожена», - говорится в сообщении.

На участке можно разместить гаражи, стоянки, автозаправочные станции, автомобильные мойки, мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и магазины.

Стартовая величина годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 522 тысяч рублей. Аукцион пройдет на Электронной торговой площадке.