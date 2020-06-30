РИАМО - 30 июн. Создатели экологического проекта TrashBack, запущенного в подмосковном Реутове в октябре прошлого года, установили спецоборудование для автоматической идентификации мусорных пакетов на сортировочном комплексе, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«На сортировочном заводе, куда доставляется содержимое синих баков для досортировки, мусорные пакеты пользователей TrashBack будут идентифицироваться по радиометке со штрихкодом. Антенна автоматически распознает пакет на конвейерной ленте. После этого пользователь получает уведомление о том, что его вторсырье отправлено на переработку, а также пять бонусных баллов, которые может потратить в торгово-сервисных предприятиях городского округа», - говорится в сообщении.

Кроме того, жителям, разделяющим отходы регулярно (более пяти пакетов в месяц), проект предоставляет скидку в размере 25% на тариф по вывозу твердых коммунальных отходов.

Получить стикер со штрихкодом и радиометкой можно при покупке продуктов в магазинах сети ВкусВилл. Житель наклеивает его на пакет с сухими отходами, которые подлежат последующей переработке. После наполнения пакета пластиком, стеклом, металлом или бумагой пользователь сканирует штрихкод на наклейке с чипом и относит пакет в контейнерный бак для вторсырья.

Экологический проект из Реутова вышел в мировые лидеры по маркировке отходов. За три месяца жители подмосковного муниципалитета, а позже и всей России разметили более 140 тысяч изображений и загрузили 22,5 тысячи своих фотографий отходов. Таким образом, была сформирована самая большая в мире база размеченных изображений упаковок, которые доступны к переработке. Загруженные данные в приложение TrashBack используются для обучения нейронной сети в целях автоматической идентификации семи типов упаковки. Также в приложении доступна карта контейнеров и загружен учебник по кодам перерабатываемого вторсырья.

Проект TrashBack направлен на системное решение проблемы переработки твердых бытовых отходов и представляет собой систему бонусного поощрения жителей за раздельный сбор мусора. Он был запущен в Реутове в октябре 2019 года. Программа внедрила в городском округе систему трекинга пакетов с отходами и мотивации жителей за раздельный сбор мусора.