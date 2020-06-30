РИАМО - 30 июн. Бутырский районный суд Москвы частично удовлетворил иск от автомобилиста, который попал в ДТП из-за открытого люка на Рублевском шоссе и получил инвалидность, сообщается на сайте Мосгорсуда.

Согласно постановлению суда, мужчине выплатят в счет возмещения вреда здоровью больше 152 тысяч рублей, в счет компенсации морального вреда 400 тысяч рублей.

«Судом установлено, что на дублере Рублевского шоссе в Москве автомобиль Merсedes под управлением истца наехал на внезапно открывшуюся крышку люка канализационного колодца, в результате этого наехал на опору надземного пешеходного перехода и загорелся», - говорится в сообщении.

Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, а позднее установлена инвалидность. Пострадавший просил взыскать с ответчиков стоимость понесенных и предстоящих расходов на лечение, реабилитацию и аренду автомобиля с экипажем больше 1,2 миллиона рублей, а также присудить компенсацию морального вреда на 9 миллионов рублей.

Обследование места ДТП показало, что обечайка люка имела трещину и плохо закреплена, что является нарушением конструкции целостности усиленной опорной конструкции, из-за этого крышка люка колодца была неплотно установлена, имела люфт и при наезде автомобиля вылетела, что привело к ДТП.