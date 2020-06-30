РИАМО - 30 июн. С 1 июля в Московской области можно будет проводить спортивные и физкультурные мероприятия, но пока без зрителей, и с количеством участников до 50 человек, соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.

Также с 1 июля могут быть открыты фитнес-центры и другие спортобъекты, но для них предусмотрели ограничение по загрузке зала – не более 50% от единовременной пропускной способности.

Ограничения по деятельности ряда организаций и проведения спортивных мероприятий были установлены в Московской области из-за ситуации с коронавирусом. На сегодняшний день большинство из них уже сняты.

Кроме того, в регионе с 1 июля будут сняты ограничения на прогулки и занятия спортом на спортивных и детских площадках.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов