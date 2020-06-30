РИАМО - 30 июн. Специальная проверка не выявила нарушений на придомовом избирательном участке участковой избирательной комиссии 3839 в Люберцах, сообщает телеканал «360».

Ранее проект движения «Голос» сообщил о якобы допущенном нарушении на придомовом участке в подмосковных Люберцах. На сайте проекта были опубликованы снимки ящика, в котором бюллетени лежат стопками. После сообщения провели тщательную проверку и не обнаружили возможного нарушения голосования.

«Мы выезжали в комиссию участковую, также проверили всю организацию голосования. Все соответствует, порядок голосования ЦИК исполняется в строгом соответствии. Никаких нарушений, никаких замечаний от нашей территориальной комиссии в адрес участковой избирательной комиссии 3839 не поступало, и в настоящее время не поступает», - рассказал председатель местного ТИК Борис Новиков.

По его словам, процесс голосования на участке организован в соответствии со всеми нормами, которые установил Центризбирком России. Никто из жителей или наблюдателей не обращался в ТИК с сообщением о каком-либо нарушении голосования на указанном участке.

Более того, информация о нарушениях не поступала ни в ситуационный центр общественной палаты и федерации, ни в территориальную избирательную комиссию, ни в участковую избирательную комиссию. Информация о нарушении была опубликована только на сайте проекта «Голос».

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