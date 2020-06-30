РИАМО - 30 июн. Обновленная экспозиция «П.И. Чайковский. Симфония «Жизнь» откроется с 3 июля в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в подмосковном Клину, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Впервые посетители смогут приоткрыть тайну творческой лаборатории Чайковского – увидеть все этапы рождения произведения: от наброска к партитуре. Создатели выставки постарались представить жизнь Чайковского и его творческий путь как очень личную историю, которую каждый посетитель будет переживать вместе с самим композитором», - говорится в сообщении.

На выставке представлены уникальные экспонаты, среди которых есть личные вещи, фотографии, книги, документы, письма, дневники и рукописи сочинений Чайковского.

При создании экспозиции применялись самые современные технологии, мощный мультимедийный контент, который позволит каждому посетителю еще глубже погрузиться в мир композитора и его творчества.

Экспозиция рассчитана на пять лет и приурочена к 180-летию со дня рождения Чайковского.