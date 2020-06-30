РИАМО - 30 июн. На территории Московской области открыто более 4 тысяч избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ, а также свыше 2 тысяч площадок для голосования на открытом воздухе, более 150 участков посетили депутаты Мособлдумы, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Очень важно, чтобы все знали и понимали, за что они голосуют, ведь именно от решения большинства зависит будущее самой большой страны мира. Я еще раз хочу пригласить всех жителей Подмосковья сделать свой осознанный выбор, и не в коем случае не переживать – все избирательные участки максимально безопасны», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Депутаты Мособлдумы с 25 июня, с первого дня голосования, посещают избирательные участки, чтобы проконтролировать, соблюдены ли требования Роспотребнадзора и Центризбиркома. Всего они посетили свыше 150 участков.

В частности, они проверяют, обеспечены ли участки средствами индивидуальной защиты, присутствует ли информация по поправкам в помещении, наличие наблюдателей. Во время проверок нарушений не обнаружено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.

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