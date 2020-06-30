С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос можно несколькими способами – на избирательном участке, онлайн, по месту пребывания, а также на дому. Впереди – основной день голосования 1 июля, который будет выходным. О том, как голосуют жители Москвы и Подмосковья и каковы итоги шести дней голосования, читайте в материале РИАМО.

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Путин: поправки примут, если их поддержат

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам проходит целую неделю, с 25 июня по 1 июля.

Накануне основного дня голосования (1 июля) президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором попросил каждого «сказать свое слово» и поблагодарил тех избирателей, кто уже успел сделать свой выбор.

Он подчеркнул, что обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только в случае одобрения и поддержки.

По словам президента, «мы голосуем не просто за поправки». Он напомнил, что поправки в основной закон страны закрепляют высшие ценности.

«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам», – сказал Путин.

Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, поправки в Конституцию – это гарантия того, что Подмосковье и вся страна будут развиваться. «Это гарантия стабильности», – заявил губернатор.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что люди должны голосовать добровольно. «Их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать – будем бить по рукам», – заявил Собянин.

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Онлайн-голосование в Москве

Москвичи, а также жители Нижегородской области получили возможность проголосовать в электронной форме на онлайн-платформе www.2020og.ru. Для этого необходимо было предварительно зарегистрироваться до 21 июня.

Электронное голосование проходило с 25 по 30 июня. Электронный бюллетень – точный аналог бумажного, в нем нужно поставить галочку у графы «Да» или «Нет». Голосование анонимизировано, каждый голос зашифрован.

По данным Центризбиркома, всего в двух регионах свыше 1,2 миллиона человек включили в списки для участия в дистанционном электронном голосовании. В их числе и мэр Москвы Сергей Собянин: по его мнению, онлайн-голосование – это надежный и комфортный способ.

По данным на понедельник, 29 июня, онлайн проголосовали уже более 967 тысяч человек.

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Стационарные и выездные участки

В Москве для голосования по поправкам открыто более 3,6 тысячи участков, в Московской области – более 4,1 тысячи участков, которые работают с 8:00 до 20:00. В Подмосковье также организовано более 2 тысяч выездных площадок на открытом воздухе.

Кроме того, все желающие могут проголосовать дома до 1 июля включительно. Для этого достаточно подать заявку на портале госуслуг или позвонить в свой УИК. Члены комиссии придут домой с переносной урной для бюллетеней, но в квартиру заходить не будут, а оставят пакет у двери.

Маски и одноразовые ручки

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в избирательный процесс. На участках для голосования приняты особые санитарные меры. Например, необязательно давать паспорт в руки членам УИКа – достаточно показать его на расстоянии, приспустив маску с лица.

Также при входе на участок измеряют температуру, выдают маску, перчатки и одноразовую ручку.

Активность избирателей

По информации ЦИК, всего в России по данным на 29 июня проголосовали свыше 40,4 миллиона граждан, включая дистанционное голосование. В настоящий момент явка на голосовании по поправкам составила 37,2%.

При этом отмечается высокая активность онлайн-голосования. Уже в первый день явка онлайн-избирателей почти достигла 50%. А на утро вторника электронная явка в Москве составила почти 90%.

Фейки и атаки

Волонтеры Общественной палаты России обнаружили в интернете более 5 тысяч фейков о голосовании по поправкам начиная с 5 июля. В основном фейки распространяются через соцсети, атакуют небольшие населенные пункты, отметил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. По его мнению, в основной день голосования они будут появляться ежечасно.

Имеют место и хакерские атаки. В Общественном штабе по наблюдению за голосованием сообщили, что 27 июня хакеры пытались взломать систему электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, однако злоумышленников быстро вычислили и предотвратили взлом.

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«Двойное» голосование

Москвичи, которые не проголосовали онлайн по каким-либо причинам, смогут это сделать на обычном участке по прописке, но только 1 июля.

Чтобы не допустить двойного голосования, в Москве разделили списки голосующих очно и дистанционно. Граждане, зарегистрированные на электронное голосование, были удалены из списков голосующих на участках. А те, кто подавал заявление на онлайн-голосование, но получил отказ, остались в «обычных» списках. Причем участковые комиссии ежедневно сверяют списки проголосовавших онлайн и очно.

Тем не менее, в Москве были зафиксированы факты «двойного» голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такие случаи провокациями. В частности, это касается журналиста «Дождя» Павла Лобкова, который проголосовал дистанционно и получил бюллетень в УИК. Журналисту пришлось общаться с полицией.

В Мосгоризбиркоме назвали грубейшим нарушением закона выдачу бюллетеней до 1 июля избирателям, которые ранее записались на дистанционное голосование. Когда онлайн-голосование завершится, все списки еще раз сверят.

В свою очередь, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в эту ситуацию, а Центризбирком должен устранить пробелы после случаев неоднократного голосования по поправкам в Конституцию.

Как следят за голосованием

Онлайн-трансляция голосования по поправкам в Конституцию с избирательных участков будет вестись 1 июля. В Москве за его ходом сможет следить любой интернет-пользователь на портале https://vybory.mos.ru/.

В остальные дни все записи с видеокамер, установленных на участках, сохраняются и просматриваются в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием.

В Подмосковье за ходом голосования на всех УИКах следят более 27 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Московской области (ОП). В ситуационном центре ОП по наблюдению за общероссийским голосованием работает горячая линия: +7 (499) 550-60-89. Все данные по наблюдению публикуются на сайте палаты.

Так, в один из первых дней голосования в СМИ появилась информация о якобы имевшем место вбросе бюллетеней на участке №2573 в подмосковном Раменском, где журналисты обнаружили странно лежащие в урне бюллетени. Однако в УИКе эту информацию опровергли.

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Как голосуют звезды и спортсмены

Многие спортсмены, политики, космонавты и звезды шоу-бизнеса уже проголосовали по поправкам в Конституцию. Многие из них пришли на избирательные участки в Московском регионе. Так, в Подмосковье проголосовали глава МЧС Сергей Шойгу, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, продюсер Яна Рудковская, легендарный боец ММА и депутат из Красногорска Джефф Монсон, президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, актеры Сергей Безруков и Дмитрий Харатьян, музыкант Виктор Рыбин с супругой Натальей Сенчуковой, сыровар Олег Сирота, телеведущая и депутат Госдумы Оксана Пушкина и многие другие. Также в голосовании решил поучаствовать американский боксер Рой Джонс-младший, который с 2015 года является гражданином России.