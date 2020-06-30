РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Общественник Подольска отметил высокий профессионализм в работе сотрудников дежурной части полиции в ходе проверки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В рамках осуществления контроля за деятельностью полиции председатель общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеслав Попов проверил работу дежурной части и центра управления нарядами. Большое внимание общественник уделил вопросу оказания квалифицированной помощи гражданам и реагирование оперативных дежурных на поступающие телефонные звонки.

«В ходе проверки председатель общественного совета при УМВД ознакомился с порядком регистрации сообщений о преступлениях и правонарушениях, проверил наличие образцов заполнения заявлений и информации о предоставляемых правоохранительными органами госуслугах, в том числе в электронном виде через портал государственных услуг», - говорится в сообщении.

В завершение Попов отметил высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников дежурной части и пожелал полицейским дальнейших успехов в их нелегкой службе.