РИАМО - 30 июн. Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов проверил работу избирательных участков в Химках, совместно с главой городского округа Дмитрием Волошиным он посетил общеобразовательную школу № 27, в которой находятся избирательные участки №3181 и №3182, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Это уже не первый мой визит в городские округа с проверкой избирательных участков. Я уже был в Балашихе, Коломне, Реутове. Там соблюдены все необходимые меры безопасности. Здесь также у меня вопросов не возникло: соблюдены все требования, которые даны в связи с пандемией коронавируса», - отметил Брынцалов.

Спикер Мособлдумы пообщался с наблюдателями и членами УИК, которые рассказали, что на сегодняшний день здесь проголосовало около 2 тысяч человек. Основной поток – в вечерние часы, когда жители возвращаются с работы.

«Сейчас на участках готовятся к итоговому дню голосования. 1 июля президент объявил выходным днем, а значит, и количество голосующих вырастет. Здесь будет больше наблюдателей, которые проследят, чтобы все прошло на должном уровне», – подытожил Игорь Брынцалов.

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