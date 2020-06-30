РИАМО - 30 июн. В Воскресенске расследуют смерть мужчины, его убийстве подозревают 14-летнего школьника, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 25 мая 2020 года из СНТ, расположенного в Воскресенском городском округе, в городскую больницу был доставлен 57–летний житель Раменского городского округа, который впоследствии скончался. По данным эксперта смерть мужчины наступила в результате тупой травмы живота, повлекшей разрыв селезенки», - говорится в сообщении.

Установить подозреваемого уже удалось. Им оказался 14-летний школьник. На допросе он сообщил следователю, что преступление совершено из-за внезапно возникшего неприязненного отношения к потерпевшему. Во время ссоры он нанес мужчине удары в область нижней части туловища.

В ближайшее время школьнику предъявят обвинение.