РИАМО – 1 июл. Со среды в Москве выросли тарифы на газ, электричество, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, а также канализацию, в среднем рост составил 3,68%, сообщает kp.ru.

Плата за содержание жилья, телеантенну и радиоточку не изменилась. Также с июля в квитанцию вернется плата за капремонт, от которой горожан освободили на время пика пандемии коронавируса.

«Все действующие льготы на квартплату сохраняются полностью. На них из городского бюджета выделяется 47,4 миллиарда рублей», - отмечает издание.

Так, тариф на тепло вырос в столице на 3,3%, горячую воду - на 3,6%, холодную воду и канализацию - на 4,5%, одноставочный тариф на электричество при газовой плите - на 3,5%, при электроплите - на 4,7%.

Получить субсидию на уплату коммунальных платежей могут 52 категории москвичей, то есть почти каждый третий горожанин.