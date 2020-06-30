РИАМО - 30 июн. Члены Общественного совета в Орехово-Зуеве на заседании запланировали проверить работу дежурной части местного МВД, его территориальных отделов и изолятора временного содержания, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Представители общественности на заседании также подвели итоги деятельности за первое полугодие текущего года. В заседании принял участие начальник тыла управления полковник внутренней службы Игорь Крючков.

«За прошедший период общественники принимали участие в конкурсах и мероприятиях, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, формирование положительного имиджа сотрудников полиции и уровня доверия населения к стражам порядка», - отметил председатель Совета Андрей Рудь.

Он подчеркнул, что за прошедший период общественники принимали участие в конкурсах и мероприятиях, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, формирование положительного имиджа сотрудников полиции и уровня доверия населения к стражам порядка.

Председатель Совета удовлетворительно оценил деятельность в истекшем периоде и высказал пожелание продолжить работу на должном уровне.