РИАМО - 30 июн. За последние восемь лет жители столицы стали в три раза чаще приобретать квартиры на территории новой Москвы, сообщил во вторник руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«В 2012 году порядка 18% всего покупали москвичи. <...> За восемь лет этот процесс увеличился в три раза. <...> Сегодня более 60% квартир (в ТиНАО - ред.) приобретают жители именно Москвы», - рассказал Жидкин в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, сейчас в новой Москве возводят десятки кварталов самой разной этажности. Одними из самых популярных районов сейчас считаются Коммунарка, Саларьево, Мосрентген. Все, что ближе к МКАДу. При этом, из 14 миллионов построенных квадратных метров жилья 4 миллиона квадратных метров — малоэтажное строительство.

«Половину новой Москвы мы уже точно освоили. Дорогами, общественным транспортом, частично метро. Доступность кратно улучшилась», - добавил Жидкин.