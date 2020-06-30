РИАМО - 30 июн. В прошлом году три библиотеки Московской области выиграли конкурс на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», в этом году библиотеки получили средства для реализации своих конкурсных проектов и уже к осени откроются для посетителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Ремонтные работы во всех трех библиотеках завершились. Полным ходом идет подготовка фондов и мероприятий. Раньше всех о новшествах в своей библиотеке узнают жители Егорьевска. С августа в обновленной городской библиотеке закипит жизнь», - говорится в сообщении.

Модернизированное пространство позволит свободно работать над творческими проектами, обсуждать литературные новинки в атмосфере современного арт-кластера или просто уединиться, имея под рукой все необходимое.

В октябре планируют открыть Сергиевскую сельскую библиотеку в городском округе Коломна.